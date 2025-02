Massiel anuncia que padece cáncer

Colpisa Viernes, 7 de febrero 2025, 17:24 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

La cantante Massiel ha anunciado este viernes que padece cáncer de pulmón. Lo contará en el programa 'De viernes', sin poder contener las lágrimas, asegurando que está «viva de milagro». Será la primera entrevista donde la artista, ya retirada de la industria musical, explicará públicamente el parte médico y relatará cómo se encuentra. «Me han pasado muchas cosas, y el sobrevivir ha sido una batalla jodida», asegura en el avance que Telecinco ha emitido.

Tras un tiempo desaparecida de la vida pública, Massiel ha reaparecido para contar el problema de salud al que se enfrenta. También ha relatado cómo ha vivido este tiempo su batalla contra la enfermedad, una patología que ya se llevó a su hermano el pasado mes de junio . «Empiezo a sentirme muy mal y entonces digo 'estoy mal'. Empiezan a hacerme investigaciones y, efectivamente, había hecho un cáncer de pulmón», ha señalado la artista.

La que fue la primera ganadora de España en Eurovisión con el mítico 'La, la, la' también ha explicado en la entrevista que ha tenido que someterse a una intervención y a un tratamiento que le han preescrito los médicos. «Había que abrir y había que llevarse casi un pulmón», ha contado, al tiempo que ha explicado que después estuvo recibieno quimioterapia. Un tratamiento que, ha indicado, que le dejó «hecha una mierda».

Este no es el primer problema de salud al que se enfrenta la cantante. En 2018 anunció que se estaba quedando ciega por culpa de una enfermedad ocular degenerativa e incurable. En aquel entonces momento, en una entrevista con Bertín Osborne, Massiel aseguraba que «otros se mueren de cáncer y yo me estoy quedando ciega. Es duro. No tiene cura». La artista también relataba entonces los detalles de su enfermedad con cierta normalidad: «Con un ojo veo periférico. Si me tapo el otro no te veo la cara. Podría no caerme, pero no puedo ir al cine o al teatro. Me he sentido muy mal porque no lo aceptaba y era un hándicap tremendo. Cada vez que pierdo visión me cabreo».

Temas

España

Massiel

Cáncer