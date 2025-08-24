LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Ha tenido que posponer elenlace por un problema de salud de una persona allegada

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:58

El 12 de septiembre era el día en que Makoke iba a dar el sí, quiero a con Gonzalo Fernández en en Ibiza. Un enlace anunciado a bombo y platillo por la colaboradora, que se ha visto obligada a posponer por un problema de salud de una persona allegada, del que no ha dado más detalles al respecto porque, dice, «no le compete».

Makoke ha confesado a Terelu Campos en el programa 'Aires de Fiesta' que «ha sido un palo… Hasta el martes era la persona más feliz del mundo», día en que los novios se enteraron de una noticia que les llevó a cambiar de planes. «No voy a anular la boda, vamos... Me tienen que matar», explicó la exmujer de Kiko Matamoros, que tiene la esperanza de que el enlace se pueda llevar a cabo el año que viene antes del verano. «Con Gonzalo -ha asegurado- estoy más unida que nunca. Le quiero cada día más. Cada día tengo más ganas de casarme con él».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  2. 2 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  3. 3

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  4. 4 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  5. 5 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  6. 6 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  7. 7

    «A los 23 años tomé la decisión que cambió mi vida, dejé todo y me marché a México»
  8. 8 Cuando la artesanía pasa a ser arte
  9. 9 IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo
  10. 10 A Dios rogando y con el mazo dando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»