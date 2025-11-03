LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jennifer Aniston. EP

Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública

La actriz ha publicado una fotografía juntos con el mensaje: «Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro»

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:23

El pasado julio fue la primera vez que pudimos ver a Jennifer Aniston o Jim Curtis, el coach emocional que ha robado el corazón a la popular actriz. La pareja fue fotografiada en un yate en Mallorca junto a Jason Bateman, amigo de la protagonista de 'Friends', y su esposa, Amanda Anka. La complicidad entre la nueva pareja era innegable, pero desde entonces, ninguno de los dos había confirmado públicamente su relación hasta ahora, cuando Jennifer ha querido dedicar un cariñoso mensaje a su novio con motivo de su cumpleaños. «Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro», ha escrito junto a una romántica fotografía en blanco y negro en la que los dos aparece abrazados.

Aniston y Curtis comenzaron su relación con una amistad que dio paso al amor. El hipnoterapeuta y coach es un perfil de hombre diferente al que hemos visto habitualmente al lado de la actriz, que estuvo casada con Brad Pitt y Justin Theroux. A los 22 años, Curtis fue diagnosticado de una enfermedad en la médula que le provoca dolor crónico, espasmos y parálisis, lo que hace que tenga que caminar ayudado por un bastón. Una dolencia que se convirtió en su motor de transformación personal.

Deportista y ejecutivo en Wall Street, las consecuencias de su enfermedad le hicieron replantearse su vida y reinventarse como coach emocional. Fue esa faceta la que llamó la atención a Aniston, que se sintió conectada con él después de leer su obra.

