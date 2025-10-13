Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

Joaquina Dueñas Lunes, 13 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Desde hace unos días los movimientos en redes sociales de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui hacían presagiar una ruptura de la pareja. Dejaron de seguirse para volver a hacerlo poco después, lo que suscitó ciertas dudas sobre si podía haber sido una crisis pasajera, pero ahora, ha sido la empresaria venezolana la que ha dejado de seguir al deportista al tiempo que han desaparecido todas las imágenes del padre de su hija de su muro de publicaciones, lo que parece ratificar que existe una separación real. Y es que, en los últimos tiempos, los gestos en redes sociales son indicio claro de la salud de las relaciones. Gracias a deslices en estas publicaciones, descubrimos nuevos romances y con cambios como el que ha hecho Giorgina, se intuyen separaciones.

«Enseñándole a mi pequeña leona a explorar su reino y que la fuerza humana reside en su capacidad de amarse y ser valiente», expresaba Uzcategui en su último story con una imagen de la pequeña observando a dos elefantes. Por su parte, el atleta de origen georgiano sí que continúa siguiendo a la madre de su hija pequeña (tiene otro hijo de una relación anterior) y sus fotografías familiares continúan publicadas. Eso sí, la última en la que aparece con Giorgina es del 29 de julio. El post más reciente es una fotografía en la que camina con su hijo de la mano. «Hay momentos que se viven con el alma dividida, pero el corazón lleno de gratitud. Orgulloso de mis raíces, de los caminos que me trajeron hasta aquí y de las personas que inspiran cada paso. La verdadera victoria está en nunca olvidar de dónde vienes… y en seguir avanzando con respeto y corazón», reflexiona.

