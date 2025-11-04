LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Blake Lively y Ryan Reynolds. EP

Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

El director pedía 400 millones de dólares a la pareja de actores por difamación

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Tras su desestimación inicial el pasado mes de junio, la contrademanda que Justin Baldoni presentó el pasado mes de enero contra Blake Lively y Ryan Reynolds con la que reclamaba 400 millones de dólares a la pareja por difamación y extorsión ha sido oficialmente desestimada, al igual que la de 250 millones contra el 'New York Times' también por difamación.

El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, ha emitido el fallo después de que el director de 'Romper el círculo' renunciara a presentar una demanda enmendada. El magistrado ha señalado que a mediados de octubre se puso en contacto con todas las partes para advertirles de que dictaría una sentencia definitiva para concluir el caso, después de que solo Lively hubiera respondido.

Los letrados de Baldoni han explicado al medio 'Page Six', que adelantaba la información, que están centrados en el próximo juicio contra la actriz, que se celebrará en marzo de 2026, por lo que optaron por no presentar una demanda enmendada para poder apelar. Por su parte, Lively ha pedido que permanezca activa su solicitud de honorarios legales, un requerimiento que ha sido atendido por el juez que supervisa el caso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  4. 4

    De generación en generación
  5. 5 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  6. 6 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  7. 7

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  8. 8 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds