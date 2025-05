El cerrado apoyo de Robert De Niro a su hija Airyn tras declarar públicamente su transexualidad

Joaquina Dueñas Jueves, 1 de mayo 2025, 13:24 Comenta Compartir

Robert de Niro no ha tardado ni un segundo en brindar su apoyo público a su hija Airyn después de que la joven de 29 años haya contado su historia. «No sé cuál es el problema. Amo a todos mis hijos», ha dicho el veterano actor en declaraciones al portal 'TMZ'. «Amé y apoyé a Aaron como mi hijo y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija», ha zanjado. De Niro, de 81 años, es padre de siete hijos con cuatro mujeres diferentes. Su hija menor, Gia Virginia Chen-De Niro, nació en 2023 y es fruto de su relación con su actual pareja, Tiffany Chen.

Por su parte, Airyn De Niro, gemela de Julian, nació en 1995 de la relación de casi una década que el actor mantuvo con Toukien Smith. Esta misma semana, la joven ha hablado por primera vez públicamente de su identidad en una entrevista concedida a 'Them', publicación LGBTQIA+.

Poco o nada sabíamos hasta ahora de ella, que ha procurado llevar su vida con discreción, al contrario que su hermano gemelo, Julian, al que hemos visto con asiduidad junto a su hermana mayor, Drena, la primogénita del actor y de Diahnne Abbott.

La hija del oscarizado intérprete reveló que comenzó la terapia hormonal en noviembre de 2024. «Creo que gran parte de mi transición se debe a la influencia que las mujeres negras han tenido en mí. Asumir esta nueva identidad, y sentirme más orgullosa de ser negra, me hace sentir más conectada con ellas de alguna manera», ha explicado.

El camino hasta este punto no ha sido fácil. La joven confesó que fue víctima de bullying: «Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. Yo he sido visible, pero creo que nadie me ha visto aún. Eran crueles y de por sí yo ni siquiera encajaba en el estándar de belleza», contó. «Siempre me decían que era demasiado o muy poco de algo: demasiado gorda, no lo suficientemente delgada. No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina», recordó.

Actualmente, Airyn se está formando para trabajar como actriz y modelo, siguiendo los pasos de su madre. Se considera una persona de «desarrollo tardío». En este sentido, durante la secundaria se identificó abiertamente como gay. Ya entonces encontró, al igual que ahora, el apoyo de su familia, aunque ningún otro miembro «se identificaba con esa experiencia», apuntó. Por eso, ahora ella quiere dar visibilidad a su proceso y servir de ayuda: «Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, negra, queer, que no use una talla extra pequeña; quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de súper delgadas».

Después de una niñez en la que sus padres le procuraron «una infancia lo más normal posible», quiere hacerse un hueco en el mundo del modelaje y de la actuación. «Nunca crecí con papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a sus reuniones o a sus estrenos. Mi padre insistió mucho en que encontrásemos nuestro propio camino», subrayó. «La gente realmente no sabe nada sobre mí, siento que aún no saben nada, y cuando veo a mujeres trans siendo honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como lo son las redes sociales, y veo que son exitosas, pienso que quizá no sea demasiado tarde para mí», reflexionó ante un futuro todavía por escribir.

