Carmen Borrego, sin miedo a Alejandra, le aconseja «que se relaje»

Joaqiona Dueñas Miércoles, 9 de julio 2025, 12:30

Carmen Borrego ha posado en bañador para la revista Lecturas, a la que ha concedido una entrevista en la que hace un repaso a su último año. Reconciliada con su hijo, José María Almoguera, no duda en hablar sobre su sobrina Alejandra Rubio y su actitud en los platós para recomendarle «que se relaje». Unas palabras que no gustarán nada a la hija de Terelu.

Empoderada y segura, la pequeña de las Campos dice haber evolucionado «tanto emocional como físicamente». Tanto es así que está preparada para las críticas que pueda suscitar su exclusiva, incluidas las de su sobrina, a quien agradece cómo la defendió durante su distanciamiento con su hijo, pero a quien también reprocha que se compare con él cada vez que asegura que ella no ha hablado mal públicamente de su familia. «Tengo que agradecerle cómo se comportó conmigo, pero eso no debe hacerlo Alejandra. No me gusta, me parece muy mal. Si digo que he solucionado el problema con mi hijo, nadie, y menos mi familia, tiene que opinar», expresa.

Carmen también recuerda el audio de Alejandra en el que la calificaba de «subnormal» por haber concedido una entrevista en la casa de Málaga que ella y su hermana Terelu heredaron de su madre, María Teresa Campos. «Ha pedido disculpas por la palabra», subraya, al tiempo que señala que «no voy a pedir permiso a Alejandra para enseñar mi casa ni para nada. Pero ella dice lo que piensa. Esta entrevista tampoco le va a gustar, y no por eso dejo de hacerla».

Aunque dice que no quiere centrar la conversación en ella porque, de ser así, tendrá «el triple de problemas», lo cierto es que la colaboradora de televisión reflexiona sobre el momento que atraviesa la hija de Terelu: «Alejandra está en un punto de su vida en que le sobramos todos». En este sentido, valora que quizás eso sea lo que pueda separarla de su primo José, quien lleva tiempo intentando quedar con ella para conocer a su bebé, Carlo. «Han tenido una relación maravillosa y la seguirán teniendo», vaticina, a pesar del actual bache. «Cuando uno está superenamorado y es feliz, cierra el círculo. José echa de menos a su prima, me parece bonito», apunta. Lo que sí tiene claro Carmen es que no piensa intermediar entre su hijo y su prima: «Son adultos. A ellos no les gustaría».

Después de un año «devastada», marcado por el fallecimiento de su madre y por la crisis con su hijo, Carmen está feliz, disfrutando de su familia y, muy especialmente, de su nieto. Hasta llegar a este punto, la pequeña de las Campos ha contado con el apoyo incondicional de su sobrina y de su hermana Terelu, aunque ahora, desde la distancia, lamenta algunas de las cosas que dijeron de José María para defenderla a ella, si bien reconoce que «si ella (por Terelu) hubiera tenido un conflicto con su hija (Alejandra), yo habría sido igual de clara que ella».

El salto a televisión de José María lo vivió con nervios, pero ya se ha acostumbrado a verlo delante de las cámaras y considera que ha evolucionado mucho en estos meses. La compañía de su actual pareja, María la jerezana, también ha sido positiva para el joven y para ella. De hecho, Carmen asegura que su relación con la andaluza es «más natural» que con Paola, con quien dice que su relación era «más impostada». «María viene a casa, ayer me fui de compras con ella. Por eso digo que es más natural, más normal», valora.

En definitiva, Carmen está viviendo una etapa de plenitud y ha dejado atrás los problemas familiares que la atenazaron durante meses, aunque, a buen seguro, la exclusiva en Lecturas volverá a ponerla a ella y a su familia en el disparadero.