Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido» Ni el cantante ni la madre del pequeño, Gabriela Guillén, quisieron posar juntos para el reportaje

María Moreno Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59

David ya forma parte del particular álbum familiar de Bertín Osborne. El pequeño, fruto de la relación del cantante con Gabriela Guillén, ha posado, como todos sus hermanos, en la portada de ¡Hola!, la revista de cabecera del artista, que no quiere que el menor de sus vástagos «sea un niño escondido».

Una idílica estampa paternofilial con la que poner fin a la incomoda situación mediática en la que se involucraron Bertín y Gabriela desde que se filtrase el embarazo. «Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida, pero el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores de los padres», reconoce el artista, que posa por primera vez con David, nacido hace año y medio de su breve relación con la empresaria, que también aparece en el reportaje, pero no hay ninguna imagen de los tres juntos para evitar, dicen los protagonstas, confusiones.

