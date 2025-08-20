LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Portada de ¡Hola!

Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Ni el cantante ni la madre del pequeño, Gabriela Guillén, quisieron posar juntos para el reportaje

María Moreno

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59

David ya forma parte del particular álbum familiar de Bertín Osborne. El pequeño, fruto de la relación del cantante con Gabriela Guillén, ha posado, como todos sus hermanos, en la portada de ¡Hola!, la revista de cabecera del artista, que no quiere que el menor de sus vástagos «sea un niño escondido».

Una idílica estampa paternofilial con la que poner fin a la incomoda situación mediática en la que se involucraron Bertín y Gabriela desde que se filtrase el embarazo. «Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida, pero el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores de los padres», reconoce el artista, que posa por primera vez con David, nacido hace año y medio de su breve relación con la empresaria, que también aparece en el reportaje, pero no hay ninguna imagen de los tres juntos para evitar, dicen los protagonstas, confusiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  7. 7

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  8. 8

    Una lealtad que se paga con el abandono
  9. 9

    El futuro da muchas vueltas
  10. 10

    «Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»