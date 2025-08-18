LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Joaquín Torres. Archivo

El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan

Ya no estarían conviviendo y habrían comunicado su decisión a su entorno más cercano

María Moreno

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:50

Joaquín Torres y Raúl Prieto se han separado. El arquitecto y el director de programas de televisión ya no estarían conviviendo y habrían comunicado su decisión a su entorno más cercano, además de, como ocurre en estos tiempos, se han dejado de seguir en redes sociales.

La pareja se conoció durante la participación de Torres en 'Sálvame', el programa que en aquel entonces dirigía Prieto, y tiempo después se casaron en una mediática boda en Sevilla. Entre los invitados se encontraban populares rostros de Telecinco como el de Belén Esteban -íntima amiga de Raúl-, Carlota Corredera, Emma García, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Rocío Carrasco y Óscar Cornejo, CEO de la productora La Fábrica de la Tele.

Una emotiva ceremonia que se celebró en la Casa de Pilatos. Los novios hicieron la entrada de esmoquin blanco con una versión de 'Como yo te amo', de Rocío Jurado, como sintonía. Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de un banquete emplatado en una vajilla negra y dorada en una mesa serpenteante. Le elección del maridaje corrió a cargo de Miguel Laredo, uno de los mejores sumilleres del país.

El hijo del arquitecto señaló la capacidad de los novios de continuar siempre juntos a pesar de las adversidades. Y es que su relación ha pasado por altibajos, el más complicado fue el grave accidente de moto que sufrió Joaquín Torres, además de pérdidas familiares.

