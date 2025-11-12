LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tana Rivera. EP

Así es Álvaro, la nueva ilusión de Tana Rivera: aficionado al golf y taurino

Los jóvenes quieren que su incipiente romance vaya despacio

Joaquina Dueñas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Recientemente salía a la luz que Tana Rivera había vuelto a encontrar el amor seis meses después de su ruptura con Manuel Vega, con quien estuvo saliendo casi cuatro años. Este miércoles, la revista 'Semana' publicaba las primeras imágenes de la nueva pareja de la hija de Eugenia Martínez de Irujo paseando de la mano de su nuevo acompañante, Álvaro, a quien describen como un «alto ejecutivo» de una conocida empresa española. Aficionado al golf y ajeno al mundo de la noche y a las fiestas flamencas, pertenece al mismo círculo de amigos que la nieta de Carmina Ordoñez. Además, comparten aficiones, de hecho, fueron a una corrida en la Plaza de Las Ventas.

Aunque su idilio es todavía incipiente, dado que comenzaron el pasado septiembre, parece que ya han ido juntos a la boda de unos amigos. «Ambos están llevando la relación con mucha discreción y quieren que el romance vaya despacio», recoge 'Semana' en sus páginas. En este sentido, hace solo unos días, Tana hablaba sobre su situación sentimental a los micrófonos de Europa Press: «Disfruto mucho de mi familia, de mis amigos, sobre todo ahora no me ata nada».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  6. 6 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  7. 7

    En el nombre del padre
  8. 8

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  9. 9

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  10. 10

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Así es Álvaro, la nueva ilusión de Tana Rivera: aficionado al golf y taurino

Así es Álvaro, la nueva ilusión de Tana Rivera: aficionado al golf y taurino