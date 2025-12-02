LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Álvaro y Mayeli, en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

La joven ha emitido un comunicado sobre su situación actual

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:31

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' se ha visto sacudida por un auténtico terremoto durante la hoguera de las consecuencias. Después de días de rumores, la participante Mayeli ha confirmado que está embarazada, algo que había mantenido en secreto hasta el último momento. La confesión llegó después de que su pareja, Álvaro, anunciara sin previo aviso que iban a ser padres.

Todo sucedió durante el tenso encuentro con Sandra Barneda. El joven vio sus imágenes junto a Erika y después de que su novia le recriminara su comportamiento se levantó y espetó: «Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero... Mayeli y yo vamos a ser padres». Una frase que dejó estupefacta a la presentadora, experta en manejar momentos imprevisibles. «¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?», preguntó Barneda todavía en shock. Tras volver a insistir, llegó la confirmación cargada de reproches hacia Ávaro: «Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti», le dijo. «Es mi cuerpo y si quiero lo digo y, si no, no», expresó mientras él se rompía. Tamaño secreto ha llevado a la organización del programa a la expulsión directa de los dos participantes.

Por su parte, Mayeli ha emitido un comunicado asegurando que tiene previsto contar su versión de los hechos. De momento, está retirada de la vida pública y no está siguiendo el programa para preservar su salud mental. Tampoco ha trascendido si la pareja sigue junta. Habrá que esperar al programa de los seis meses después para conocer cómo termina esta historia.

