Alejandro Sanz celebra la comunión de sus hijos mientras crece la polémica por las declaraciones de Ivet Playà

Joaquina Dueñas Lunes, 23 de junio 2025, 11:22

Alejandro Sanz y su exmujer, Raquel Perera, han celebrado este fin de semana la primera comunión de sus hijos Dylan (13) y Alma (10) en la finca del artista, El Sueño de los Parrales, en Jarandilla de la Vera (Cáceres). La ceremonia reunió a la familia en un ambiente íntimo, lejos del ruido mediático provocado por las recientes declaraciones de Ivet Playà sobre su relación con el cantante.

La expareja ha mostrado así su cordialidad, poniendo el foco en lo que es más importante para ellos, y así lo ha transmitido la propia Raquel Perera al publicar algunas fotografías de la jornada en su perfil de Instagram con significativos mensajes. «Y nos gusta lo que importa», reza la imagen en la que Dylan y Alma posan sonrientes con sus trajes de comunión. «Caminando con flores se abre siempre un bosque encantado», acompaña la instantánea en la que aparecen Alejandro, Raquel y los cuatro hijos del cantante: Dylan, Alma y sus dos hermanos mayores, Manuela, de 23 años, y Alexander, de 21. Toda una declaración de intenciones.

A pesar de esta celebración tan especial y de haber contado con el apoyo incondicional de los suyos, Alejandro Sanz no ha podido mantenerse al margen de la polémica suscitada por su admiradora y exempleada Ivet Playà. La joven publicó un controvertido vídeo en TikTok en el que aseguró haberse sentido «engañada», «utilizada» y «humillada» por el artista. «Mi vínculo con Alejandro Sanz se convirtió en sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla», declaró.

Aunque en varias ocasiones ha aclarado que su objetivo no es imputar delito alguno al artista, sí ha querido desgranar su testimonio acudiendo a ¡De viernes!, donde explicó que empezó a ver a un hombre que no reconocía después del «vínculo sexual». «Me di cuenta de que el Alejandro que yo idolatraba no existía», apuntó durante una entrevista de la que no salió muy bien parada.

En estos días también se han publicado informaciones en las que se pone de manifiesto que las inquietudes de Playà podrían tener un móvil económico. El propio cantante lo puso de relieve en su primer comunicado al respecto: «En el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad», publicó.

Sin embargo, tras el paso de Ivet por la cadena de Fuencarral, donde habló de actitudes de «moralidad cuestionable», el artista ha decidido adoptar medidas legales. Así lo revelaron Luis Royán y Emma García en el programa Fiesta. La presentadora señalaba que había encontrado a un Alejandro Sanz «relajado y tranquilo», quien le confirmó que todo estaba en manos de sus abogados.

En paralelo, el artista ha querido seguir adelante con su vida y dirigirse a sus seguidores a través de la red social X: «Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí». Y añadió: «Y algo más importante aún: gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo».

Por su parte, la abogada Teresa Bueyes, representante de Ivet, también ha anunciado medidas legales a raíz de las informaciones que apuntan a que el testimonio de la joven se debe a la negativa del artista a someterse a un presunto chantaje. Supuestamente, la exempleada del cantante le habría propuesto su participación en tres proyectos vinculados a varias empresas de su familia, que incluirían tres aportaciones anuales que sumarían casi un millón de euros, ofreciendo al artista una participación del 5 % en los negocios planteados. Todo, presuntamente, bajo la amenaza de la difusión de una serie de fotografías y audios con contenido sexual que Ivet y Alejandro habían intercambiado a principios de 2024.

La trama se complica y, entretanto, Alejandro Sanz sigue adelante con su vida, acompañado por los suyos, incluida su actual pareja, Candela Márquez, que, a pesar de los últimos rumores de ruptura, estuvo presente en la comunión de los hijos del cantante.