Javier Cámara, el otro candidato El actor riojano, en su papel de 'candidato Juan', imita la portada de Abascal en Marca L.C. Martes, 16 abril 2019, 15:59

El periódico deportivo Marca dedicó su portada (con su correspondiente entrevista) a los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos... pero se dejó a uno. Se olvidó de Juan Carrasco, el «anodino ministro de Agricultura que, después de una serie de casualidades políticas que despiertan su ambición, decide presentarse a las primarias de su partido y poder así optar a la candidatura a la Presidencia del Gobierno». Así define al protagonista de la serie 'Vota a Juan' el canal TNT, en donde se emite la serie liderada por el actor riojano Javier Cámara.

La cuenta de Twitter de esta comedia está aprovechando los próximo comicios para presentar a su particular candidato. Lo último ha sido parodiar la portada que en el diario deportivo protagonizó Santiago Abascal. Con la misma pose pero con distintos mensajes electorales, el de Albelda se cuela en la campaña con proclamas como «Ser presidente sería como un gol en Las Gaunas», «No entiendo que me comparen con Malta», «España me necesita como los españoles necesitan el fútbol» o «Gracias a la prensa deportiva por rectificar y concederme finalmente espacio para mi 'jogo bonito'».

⚽️ "Ser presidente sería como un gol en Las Gaunas"

⚽️ "No entiendo que me comparen con Malta"

⚽️ "España me necesita como los españoles necesitan el fútbol"

Gracias a la prensa deportiva por rectificar y concederme finalmente espacio para mi "jogo bonito". pic.twitter.com/0Ktbooect9 — Juan Carrasco (@soyjuancarrasco) 16 de abril de 2019

Parece que con esta portada, se da respuesta a otro tuit anterior en el que Juan Carrasco muestra su malestar al considerar que «no merecía este ninguneo» por parte de Marca «después de toda una vida apoyando al Logroñés».