Olarte vence en Nájera al lograr un edil más, aunque tendrá que buscar aliados El PP pierde 816 votos, unos pocos menos de los que obtiene Ciudadanos para lograr los mismos escaños en el pleno FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Lunes, 27 mayo 2019, 08:52

El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Nájera, algo que no lograba desde las de 1995, cuando Ángel Martínez Arenzana se convirtió en alcalde. En los pasados comicios generales, los resultados en esta ciudad ya parecían barruntar el crecimiento de los socialistas, pues fueron los que mayor número de votos cosecharon. Sin embargo, en estos, sobre los que todo el mundo acostumbra a señalar, y no sin razón, que resultan ser más cercanos y en los que los votantes eligen sus papeletas más pensando en las personas que en los partidos, tras aquella victoria socialista hace ya varias décadas, los populares se habían impuesto con claridad y con mayorías absolutas que llevaron a gobernar el municipio en solitario y sin necesidad de apoyos externos.

Los socialistas han obtenido un total de 1.278 votos, por los 1.204 logrados en la anterior cita municipal. Ello supone el 29,64% de los sufragios totales, cuando en el 2015 consiguieron el 28,08%. De esta manera, pasarán a disponer de un concejal más que los que han tenido hasta ahora, ya que contaban con cuatro y desde ayer ya serán cinco.

No obstante, la victoria no les da a los socialistas para poder gobernar en solitario, ya que con sus cinco concejales se quedan a dos de la mayoría absoluta. Sin embargo, sí que obtienen el argumento de haber sido la lista más votada y por lo tanto vencedora de los comicios, algo que no ocurrió en el 2015, cuando el PP se impuso y obtuvo seis concejales, aunque tras las negociaciones los socialistas lograron el apoyo para la investidura de los otros tres partidos o agrupaciones que habían logrado un edil, lo que le sirvió para que Jonás Olarte lograra la vara de mando que le acreditó como nuevo alcalde presidente de la Corporación.

Jonás Olarte

Ahora, el horizonte que se les presenta a los del PSOE es el volver a buscar algún tipo de alianza que les sirva para conservar la Alcaldía. Sobre el papel, volver a contar con la colaboración del Partido Riojano se apunta como algo asequible, dado que ha resultado ser el apoyo más fiel en la legislatura que ahora finaliza. Otra cosa será convencer a la coalición Cambia Nájera (CN), formada por Izquierda Unida, Unidas Podemos y Equo, para que con su voto Olarte vuelva a encabezar la Corporación. La edil Idoia Eguileor, que ha vuelto a encabezar la candidatura de la coalición de izquierdas, fue precisamente la primera que se desmarcó del acuerdo que llevó al inicio de la legislatura al socialista a la Alcaldía. No obstante, en el 2017 llegó a firmar un acuerdo presupuestario para que las previsiones contables de ese ejercicio salieran adelante.

Tanto Cambia Nájera como Partido Riojano han conseguido subir en el número de votos cosechados ayer, el primero ha pasado de 387 a 441 (del 9,03 al 10,23 %), y el segundo de los 327 del 2015 a los 352 de ahora (del 7,63 al 8,16%).

El gran perdedor de la cita con las urnas de ayer ha sido el Partido Popular, que se ha dejado 816 sufragios, pasando de los 1.831 a 1.015, o lo que es lo mismo, del 42,71% de votos al 23,54%. Buena parte de ellos, presumiblemente, habrán ido a parar a la candidatura de Ciudadanos, que se presentaba por primera vez en las municipales najerinas y ha obtenido 932 sufragios, el 21,61%.

Aunque tampoco sería de extrañar que algunos de esos votos volanderos hayan ido destinados a otra candidatura que se estrenaba, la ultraderechista de Vox, que se ha hecho con 234 papeletas, el 5,43% que no le ha servido para lograr un asiento en el salón de plenos, pero que supone una renta mayor que la conseguida en los anteriores comicios por parte de UPyD.

Ahora se abre un panorama de jornadas de conversaciones para conocer qué clase de acuerdos se podrán establecer a fin de que se pueda formar un equipo de gobierno.