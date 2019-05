Una nueva fórmula para afrontar el pago de la obra del soterramiento La necesidad de mejorar las condiciones de la financiación de la obra, apoyada por varios aspirantes a la Alcaldía MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Lunes, 13 mayo 2019, 23:18

El gran proyecto de ciudad, el de varias corporaciones, como reconocieron los candidatos, también tuvo su espacio en el debate televisado cuando se abordó la cuestión de las infraestructuras.

El soterramiento «es un empeño colectivo», recordó el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, cuyo importe hay que devolver porque «somos gente seria y nos hemos comprometido desde 2002», si bien, eso sí, «debemos conseguir financiarlo de otra manera», cambiando los porcentajes. El 'naranja' Julián San Martín, se fijó en que el Ayuntamiento cuenta con un plan financiero para hacer frente a la deuda de la obra, aunque «tenemos que picar en la puerta del Ministerio de Fomento. No podemos pagar el 25 por ciento. Lo tiene que pagar íntegramente el Estado». Ambos candidatos estuvieron además de acuerdo en la cantidad de actuaciones que hay sin terminar y que deberán ser abordadas antes de entrar en otras intervenciones. «De las ocurrencias a las evidencias», dijo Hermoso de Mendoza para citar las vallas del Sagasta, de Maristas o la Villanueva sin empezar. «A mí no me van a oir prometer nada», zanjó también.

Y si desde CambiaLo, se pedía una auditoria de los gastos de la obra del tren tras hablar de «despropósitos faraónicos», el regionalista Antoñanzas replicaba que los han revisado los técnicos municipales y no les han visto ningún problema. Así, «no tiene sentido gastar en auditorias», zanjó, para expresar su disconformidad con el pago de esta obra. «Sigo empeñado en pagar con los terrenos. Es la única garantía de empezar la segunda fase», consideró. Desde Unidos Podemos se ironizó con que «hemos reducido la obra, pero para pagarla después». Su alcaldable, José Manuel Zúñiga se refirió a la conveniencia de un nuevo convenio de refinanciación porque, para él, con la venta de los terrenos no va a bastar.

El AVE y las mercancías

El candidato del PP apenas entró a este tema del soterramiento. Solo indicó, y al final, que «estamos de acuerdo con perseguir mejorar la financiación». Por lo demás, abogó por un pacto interterritorial, de sacar partido a otras zonas, de la ronda sur y de un pacto sobre infraestructuras para exigir que el AVE llegue a la capital.

Apenas hubo más referencias al tren, aunque esta alusión sí sirvió para que otros candidatos indicaran que, más que el AVE, lo que se está buscando es la velocidad alta, la adaptación precisa para que los trenes puedan alcanzar velocidades superiores a las actuales y que, de la misma, también sean compatibles con el transporte de mercancías.

El último minuto del debate se usó por los candidatos para pedir el voto, cada cual a su manera. Desde CambiaLo se recordó que el 26M se dilucidan, no solo la Alcaldía, sino cosas de la vida diaria; Cs habló de buscar la mejor ciudad para las familias; el PP, de «elevar Logroño»; el PR, del «partido de la tierra»; UP, de tomarse en serio la lucha contra el cambio climático y el PSOE, de «salir de años de atonía con un proyecto ambicioso».