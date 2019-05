Decepción en la sede del PR+, que ve frustrado su regreso al Parlamento Miguel Herreros Revuelta asume su «responsabilidad» y se ofrece a su partido «para todo lo que quiera porque siempre lo he hecho», asegura CARMEN NEVOT Logroño Lunes, 27 mayo 2019, 02:07

Los regionalistas no sellaron anoche sus regreso al tablero político regional. Las encuestas que le daban el rol de llave de Gobierno pincharon en hueso y el PR+ se mantiene con poco más del 4% de los votos al límite del 5% necesario, según las reglas de la Ley d'hondt, para empezar a contar.

No ha sido el momento de su regreso al antiguo convento de la Merced, de donde salió en el 2015, cuando la formación que entonces lideraba Miguel González de Legarra perdió los dos representantes que tenía. La decepción era evidente en las caras de los candidatos de la lista autonómica, que anoche vio frustrado su regreso al Parlamento regional, no tanto en la de los aspirantes al Ayuntamiento de Logroño, donde los regionalistas mantienen el único concejal que lograron el 24 de mayo de hace cuatro años.

Pasada la medianoche, el número uno de la lista a presidir La Rioja, Julio Revuelta, visiblemente decepcionado, comparecía ante los medios de comunicación para agradecer, primero, «a la gente que ha confiado en nosotros y a los riojanos que nos han votado, decirles –añadió– que este era nuestro ánimo, trabajar por ellos y trabajar por La Rioja». «Han confiado en nosotros, pero no ha sido la confianza suficiente para conseguir los restos que nos planteábamos», matizó.

Recordó a la gente «que se ha dejado la piel estos días a mi lado». «Han trabajado una barbaridad pero no hemos podido conseguir el éxito». Reconoció sentirse «triste», aunque, a su juicio, lo más importante del PR+ es que en estos cuatro años ha demostrado que con pocos recursos, «con limitaciones de todo tipo, hemos dado siempre la batalla».

Aseguró que han llegado a la meta porque querían estar en estas elecciones «con toda nuestra fuerza y hasta hoy hemos trabajado de una manera intensa y nos hemos dejado la piel y hemos guardado la fe». «No hemos jugado a otra cosa, sino que hemos defendido lo que creemos mejor para nuestra gente, para los riojanos y para nuestra tierra, La Rioja».

Dijo que asume el fracaso de la propuesta de los regionalistas, «de nuestro objetivo» y «lo hago a título personal porque creo que soy el máximo responsable de esta situación en la que el partido queda otra vez fuerza de la institución en la que debería estar».

Asumió la responsabilidad de la derrota, y aunque dijo que podía poner razones para no haber logrado el objetivo del regreso, como la concurrencia a estas elecciones de más partidos e incluso el adelanto de las generales y los escasos medios, «para mí eso ya existía antes y sabíamos que con todo esto teníamos que jugar», por tanto «asumo la responsabilidad de que el PR+ no haya recuperado su presencia en el Parlamento y digo: aquí me tiene el partido para todo lo que quiera porque siempre lo he hecho».