Ceniceros anuncia una Ley de Financiación Local con un fondo incondicionado para todos los municipios Díaz Uriel El candidato popular compromete una partida de 200 millones para la mejora de las infraestructuras de transporte regionales ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 22 mayo 2019, 12:51

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha anunciado esta mañana en la plaza Cándido Sarramián de Villamediana de Iregua su compromiso de promulgar una ley de financiación local para que «los ayuntamientos tengan unos fondos incondicionados, aunque el Ejecutivo garantizará la financiación de los proyectos municipales cuando el fondo sea insuficiente».

Tras recordar que su Gobierno «ha tratado a todos los ayuntamientos por igual, sin mirar su signo político», Ceniceros, arropado por una nutrida representación de candidatos municipales del partido, ha desgranado los compromisos de su programa en política municipal y transportes.

«Para el Partido Popular los ayuntamientos son la esencia de La Rioja, mientras que otros colocan candidaturas con paracaidistas y luego si te he visto no me acuerdo, por ello vamos a crear en el Gobierno de La Rioja un departamento específico, que dependerá directamente de Presidencia, que se encargará de coordinar, pero sobre todo de mantener las relaciones con los municipios», ha destacado el líder popular.

En este sentido, el candidato, que ha abogado por «poner en valor el trabajo que realizan los alcaldes y concejales en sus municipios, en su mayoría de forma desinteresada», ha anunciado la intención de su futuro Gobierno de incentivar la colaboración interterritorial y el establecimiento de servicios supramunicipales con el compromiso de que las iniciativas promovidas por dos o más municipios tendrán financiación municipal. «Hablamos de, por ejemplo, el servicio compartido de los secretarios o que un municipio no pueda hacer una piscina porque no puede hacer el mantenimiento posterior, pero sí podría uniéndose con otros o la construcción de un depósito de agua que de servicio a varios municipios, ha resumido.

En esta línea también ha avanzado que desde el Ejecutivo regional se va a reclamar al Gobierno de España que permita que «el superávit que tienen los ayuntamientos se pueda emplear en políticas de empleo, de servicio sociales o de infraestructuras».

Variantes y corredores

En el capítulo de transportes, Ceniceros ha anunciado la continuidad de su política de mejoras de las infraestructuras de transportes para lo que ha anunciado una partida de 200 millones. «Se construirán nuevas infraestructuras, como las variantes de Lardero, Murillo o Autol. También se ensanchará y mejorará el corredor de Najerilla, desde la presa de Mansilla hasta Canales de la Sierra; el del Leza, en el Camero Viejo desde Terroba; y el del Cidacos, en Enciso. En el capítulo de conservación y seguridad se concentrará el mayor esfuerzo presupuestario para la mejora de más de 300 de los 1.500 kilómetros que componen nuestra red autonómica de carreteras», ha detallado, para, a continuación, garantizar el mantenimiento de las bonificaciones en la autopista AP-68.

En el otro eje de este área, el candidato ha comprometido la optimización del transporte público de La Rioja, con un incremento del número de frecuencias y menos tiempos de espera y trayectos; la reducción del coste del servicio tanto para las administraciones como los usuarios; y la optimización del consumo de energía de los vehículos.

No ha olvidado Ceniceros recordar la próxima inauguración de la nueva estación de autobuses de Logroño, «una obra que lleva el sello del Partido Popular y que beneficiará no solo a los logroñeses sino a todos los riojanos porque va a ser también una estación intermodal que se va a comunicar con la de trenes».

Tras su comparecencia, el líder popular ha mantenido un encuentro con un nutrido grupo de candidatos municipales a los que ha transmitido ánimos y su confianza porque «sois los que nos vais a ayudar el domingo a ganar las elecciones».