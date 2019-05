CambiaLO propone dar preferencia al espacio peatonal en Logroño Apuesta por consolidar el uso de la bicicleta como medio de transporte LA RIOJA Martes, 14 mayo 2019, 18:38

La candidatura municipal de CambiaLO Municipalistas ha propuesto este martes dar preferencia al espacio peatonal y consolidar el uso de la bicicleta como medio de transporte; mientras que el coche deje de ser el medio de transporte imperante. En una nota que recoge Efe, ha apostado por potenciar el transporte público, para lo que ha propuesto invertir en autobuses eléctricos y aumentar sus horarios hasta las doce de la noche, ya que es «inconcebible» que en Logroño, a partir de las 22:30 horas, ya no se pueda coger un autobús.

Ha recordado que Logroño es una de las ciudades con mayores tasas de accidentalidad, dado que en 2018 se registraron 1.500 accidentes de tráfico y 109 atropellos, unas cifras de «escándalo», por lo que no entiende que desde el Ayuntamiento no se hayan tomado medidas para revertirlas. Por ello, considera necesario avanzar hacia una movilidad sostenible, no solo por necesidad ambiental, sino por la seguridad de los vecinos.

Entre las medidas que propone en ese «cambio de paradigma modal», ha destacado la reforma y ejecución inmediata del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Logroño, elaborado en 2013 y del que «no se ha ejecutado ni el 2% de sus medidas».

Favorecer e implantar una buena red de comunicación con los barrios, sobre todo con Los Lirios, Varea, El Cortijo, Valdegastea y La Estrella, es otra de sus propuestas; así como hacer de Logroño una ciudad donde se circule a 30 kilómetros a la hora y la creación de áreas pacificadas reales.

CambiaLO Municipalistas aboga por modificar la ordenanza de movilidad, ya que «solo supone una medida coercitiva para los medios de transporte alternativos y sostenibles, en lugar de ser una ordenanza proactiva con el peatón y la bicicleta».