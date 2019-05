CambiaLo presenta un recurso contra Unidas Podemos por «cortar» su voz en RTVE y RNE Gonzalo Peña. / La Rioja El actual concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha acusado directamente a la candidata número dos de la lista al Parlamento regional LA RIOJA Viernes, 17 mayo 2019, 13:52

CambiaLo Municipalista ha presentado hoy un recurso ante la Junta Electoral para exponer su postura ante la denuncia que ha presentado Unidas Podemos por la cobertura informativa a esta formación en RTVE y RNE, con lo que «quieren cortar nuestra voz».

La candidata a la Alcaldía de Logroño por CambiaLo, Isabel de María, y el actual concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña -que también va en la lista de la formación- han comparecido este viernes ante los medios de comunicación antes de presentar su escrito ante la Junta Electoral.

Peña ha lamentado que «en vez de presentar nuestras propuestas a los ciudadanos nos vemos aquí, en algo que no es agradable» porque «lo que propone Unidas Podemos es que no tengamos espacio en RTVE y RNE y presionan por dejarnos sin voz«.

Han ensalzado el «criterio de pluralidad informativa» de RTVE «que nos ah asignado un tiempo mínimo, como si fuéramos un partido nuevo, aunque no lo somos».

«Nosotros respetamos ese criterio, pero para Unidas Podemos no es suficiente», ha afirmado y ha acusado directamente a la candidata número dos de la lista al Parlamento regional de esa coalición, Henar Moreno, de haber promovido el recurso «para cortarnos la voz».

Cree que es «algo muy grave, que no tiene un pase» porque «una formación que se supone de izquierdas planta que se haga esto en medios públicos» es algo que «clama al cielo y no me lo esperaba».

Peña ha defendido el «comportamiento exquisito y respetuoso, a pesar de los ataques que hemos recibido» y «tampoco se trata de decir quien es el heredero de Cambia Logroño» porque «a días de las primarias fueron tres partidos (Podemos, IU y Equo) quienes se salieron, esa es la verdad, y en esta lista hay dos concejales de esa formación y 9 personas que fueron en la lista de 2015«.

La candidata a la Alcaldía ha lamentado que «en vez de preocuparse de su campaña se dediquen a quitar espacio a una plataforma que quiere trabajar por las personas de Logroño» y ha afirmado que lleva «mucho tiempo escuchando mentiras sobre nosotros».

«Nuestros rivales son los que recortan, quitan derechos y practican políticas neoliberales», ha subrayado De María, que ha incidido en que las fuerzas que integran Unidas Podemos «son quienes decididieron no participar en Cambia».

Ahora «nos encontramos con que luchamos contra la Ley mordaza y quieren amordazarnos y coartar nuestra libertad de expresión« y lo hacen »compañeros con los que hemos trabajado«, ha concluido.