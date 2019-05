Adrián Belaza, de insumiso en las autopistas catalanas a alcaldable logroñés de Vox Adrián Belaza, candidato a la alcadía de Logroño por Vox, protagonizó en 2017 un vídeo viral cuando se negaba en un vídeo a pagar la AP-2: «A los golpistas, ni un duro de mis impuestos» LA RIOJA Jueves, 9 mayo 2019, 13:17

Un vídeo de un conductor que se negaba a pagar el peaje de una carretera catalana «harto de que los políticos independentistas se saltaran la leyes» se hizo viral en octubre de 2017. El protagonista, entonces un ciudadano anónimo, encabeza ahora la lista de Vox al Ayuntamiento de Logroño en las elecciones municipales del 26 de mayo.

En el vídeo que fue publicado en su Facebook, Adrián Belaza explicaba desde su coche que se negaba a pagar el peaje de la AP-2 al llegar a Cataluña y argumentaba sus motivos: «Es una comunidad autónoma gobernada por golpistas y gente que se dedica a saltarse la Constitución y no voy a pagar ni un euro a la Generalitat catalana».

«Hoy llegando al peaje de Cataluña opté por una decisión que creo deberíamos hacer todos junto con todas las empresas que se están marchando de esta comunidad autónoma. A los golpistas, ni un duro de mis impuestos«, asegura este ciudadano, que también afirma que no va a volver a Port Aventura «hasta que esta Comunidad respete la Constitución». También añade que es «un poco incoherente ir ahora a Port Aventura, pero no me devuelven el dinero».

En el vídeo, que publicó en su momento en su cuenta de Facebook y que ya está eliminado, se podía ver su llegada al peaje y cómo explicaba a una trabajadora que le atendía por el telefonillo que no iba a pagar el importe porque «había hecho un referéndum en su casa con su familia y había decidido no abonar ningún ingreso a la Generalitat».

También se ve cómo la empleada de la autopista le dice que «es una empresa privada», le pide la matrícula y le advierte de que va a ser denunciado. «Pueden llegarme las 24 que quieran, tal como llegan se irán», sentencia el ahora candidato de Vox justo antes de que se levante la barrera y siga su camino.

El protagonista aclara que sí ha abonado los peajes de Aragón, «una comunidad española que no se salta la ley», pero advertía de que el viaje de vuelta no lo iba a pagar tampoco. Además, el conductor invitaba a todos los descontentos con la actuación de los independentistas a seguir su ejemplo porque «no les iba a llegar la multa».

El ahora candidato a alcalde de Logroño finalizaba su grabación gritando «Aupa España y que se vayan a tomar por culo todos», al ritmo de Manolo Escobar y gritando «hijos de puta», insulto que iba dirigido, tal y como explicaba después en Facebook «a los miembros del Govern golpista y delincuente. Para nada para el conjunto de los catalanes, de los cuales estoy seguro que la gran mayoría se sienten españoles y con orgullo».