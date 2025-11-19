El precio de la vivienda se descontrola y rompe los máximos de la burbuja

La locura en el mercado de la vivienda reactiva el fantasma de la burbuja inmobiliaria. Por primera vez en la historia, los precios de las ... casas en España alcanzaron, de media, los 2.153,4 euros por metro cuadrado, tras crecer un 12% anual -y casi un 3% trimestral- a cierre del tercer trimestre. Nunca antes, ni siquiera en el estallido de la crisis del ladrillo en el país, se habían visto precios en esos niveles.

De hecho, hay que remontarse al primer trimestre de 2008 para encontrar el anterior réctord, en 2.101,4 euros el metro cuadrado. Después, todo saltó por los aires, con fuertes caídas en el mercado que llevaron a los precios a su mínimo histórico de 1.455,8 euros el metro cuadrado en el tercer trimestre de 2014. Si se toma como referencia esa fecha, los precios se han encarecido un 48%, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda.

En todo caso, hay que tomar las cifras con perspectiva, ya que la situación económica y financiera en el país no se puede comparar con la de la anterior crisis. Por eso, el Banco de España descartó recientemente una burbuja en el sector, recordando que familias y empresas presentan hoy una posición de endeudamiento mucho más favorable que en aquella época.

A diferencia de aquellos años, cuando los bancos concedían hipotecas a espuertas, en muchas ocasiones, a familias que no podían pagarlas. Ahora, los bancos mantienen completamente a raya la morosidad y, según el Banco de España, en términos reales (descontada la inflación), los precio sestán aún un 17,5% por debajo de 2007.

Pese a ello, nadie niega que la esacalada en los precios es un problema de primer orden para la economía nacional y unos ciudadanos cuyas rentas, pese a mantenerse fuertes, no suben al mismo ritmo. Una situación que también ha tocado de lleno a la vivienda de protección oficial, que ya alcanza un récord de 1.195,7 euros el metro cuadrado tras subir un 2,4% hasta septiembre.