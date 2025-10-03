LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una pareja de jóvenes, buscando piso en una agencia inmobiliaria. R. C.

Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%

El precio de la vivienda en España se dispara más del doble que en Europa y expulsa a este colectivo del mercado inmobiliario

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:55

El interminable rally que están protagonizando los precios de la vivienda en España está expulsando a los jóvenes del mercado inmobiliario, precisamente el colectivo que ... más actividad ha tenido tradicionalmente, y retrasando la edad de emancipación hasta los 30 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

