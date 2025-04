El Gobierno destinará 1.300 millones en diez años a la construcción de vivienda industrializada

El Gobierno recupera la vivienda como eje de su estrategia política más de cuatro meses después de anunciar un paquete de 12 medidas, la mayoría ... de ellas aún a la espera de su puesta en marcha. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado este jueves el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) que busca impulsar y agilizar la construcción industrializada en España.

Durante la clausura de la octava edición de la Feria Rebuild celebrada estos días en Madrid, Sánchez desgranó el nuevo plan que nace con el objetivo de construir casas en menos tiempo y a un coste menor y que inicialmente se desarrollará en la Comunidad Valenciana. «Soy perfectamente consciente de que el cambio no es sencillo y hay que aprender mientras se avanza; hay que innovar mientras se forman nuevas habilidades. Se trata de un desafío inédito para el sector de la edificación», apuntó Sánchez.

El Perte contará con una inversión pública de 1.300 millones de euros en diez años a través de distintos instrumentos financieros, capaces de movilizar también inversión privada. «Será una herramienta fundamental para ser la vanguardia y referencia en la industrialización del sector de la edificación», indicó el presidente del Gobierno.

Sánchez apuntó a que la falta de financiación para este tipo de proyectos -por estar a medio camino entre la industria y la promoción de vivienda- ha retrasado este tipo de proyectos. «Ahora lanzamos este Perte porque la construcción industrializada es una auténtica prioridad y tenemos un amplio margen de mejora. El uso de métodos modernos de construcción se encuentra por debajo del 5%, a años luz de Alemania o Países Bajos que están en el 20% o el 10% en Reino Unido», apuntó, indicando que las previsiones indican que España doblará ese volumen en 2030.

Tal y como explicó, los tres ejes del nuevo Perte serán lograr construir una media de 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a las 20.000 al año en diez años. Por otro lado, reducir entre un 20% y un 60% el tiempo de construcción y, por último, la captación de talento en el sector «con más seguridad, formación y más calidad de vida de los profesionales de la edificación».

El presidente del Gobierno apuntó a que se creará un nuevo esquema de formación de talento para la cadena de valor del sector, impulsando la atracción de la capacidad femenina. «Se trata de construir más, mejor, vivienda rápida y asequible», apuntó. En este sentido, insistió en que hay dos vías para hacer más asequible la vivienda: la primera incidir en el precio del suelo y, la segunda, en el proceso constructivo, que depende también de los ayuntamientos locales. El presidente del Gobierno se refirió en este punto a la importancia de impulsar la ley del suelo, paralizada en el Congreso por el rechazo del PP a su aprobación. «Sé que la norma cuenta con el acuerdo del sector y de algunas comunidades autónomas incluidas muchas de las que son gobernadas por el principal partido de la oposición», indicó Sánchez.

Valencia acogerá, en la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia, este proyecto estratégico. Sánchez recordó que este proyecto estratégico está vinculado a reformas. «Sin reformas no hay fondos; si no hacemos avances en la transición ecológica, no llegará la financiación europea», apuntó. «Negar la agenda verde no es solo un suicidio medioambiental, sino económico», apuntó.

«Todos tenemos parte de responsabilidad en responder a un reto como es el acceso a la vivienda en el país», insistió. «Tenemos que construir más y mejor, más rápido y tenemos que hacer que los precios sean más asequibles». Para lograr esos objetivos, el presidente del Gobierno abogó por la inclusión de la tecnología en la construcción de viviendas. «La mejora de la productividad y la captación de talento son esenciales». «Acceder hoy a una vivienda digna es lamentablemente un sueño imposible para millones de personas, en España y en la UE. En la última década el incremento del coste de la vivienda ha superado el 48%», apuntó.

El presidente del Gobierno recordó que ya el año pasado se construyeron 127.721 nuevas viviendas residenciales visadas frente a los 111.000 nuevos hogares creados en este mismo periodo. «Es un cambio esperanzador».

En el encuentro también participó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez,quien destacó que el Perte «es una gran oportunidad» para los trabajadores del sector. «Vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores y vamos a incorporar a más mujeres al sector, donde hoy apenas representan el 11,4%».

Rodríguez recordó el «compromiso» del Gobierno por el acceso a la vivienda a través de la industrialización de la vivienda, «un pobjetivo determinante para dotarnos del parque público que necesita nuestro país». «Soy consciente de la magnitud del reto y su complejidad ante una crisis real que exige respuestas de altura», explicó durante su intervención. La ministra recordó que el pasado año ya se construyeron más viviendas que nuevos hogares se crearon, «avanzando en nuestro objetivo de parque social, que ya ha pasado del 2,5% al 3,4%, aún lejos pero acercándonos a la media europea».

«Tenemos que seguir dando ayudas y pondremos todos los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda», indicó, recordando que el por ocho el presupuesto destinado a vivienda se ha multiplicado por ocho con 3.500 millones de euros. «Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han destinado 20.400 millones de euros en políticas de vivienda, buena parte que llega de los fondos europeos», reiteró.

Retraso en las medidas

Fue el pasado 13 de enero cuando el presidente del Gobierno anunció el paquete de doce medidas «sin precedentes» que aún no han visto la luz para impulsar el acceso a la vivienda, uno de los problemas que en los últimos tiempos se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles.

Entre ellas, todavía deben pasar por el Congreso -sin tener claro aún que puedan aprobarse- la exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, así como la implantación de un IVA a los arrendamientos turísticos. Tampoco se ha aprobado aún la creación de un impuesto de hasta el 100% del precio de una casa a los extranjeros no residentes.