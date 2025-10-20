LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027

Los países europeos logran la mayoría cualificada para dar luz verde a la iniciativa, mientras que Hungría y Eslovaquia se quedan solas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:50

Comenta

El gas ruso dejará de llegar a Europa a finales de 2027. Es la postura que han acordado los países europeos este lunes, en la ... reunión que mantienen los ministros de Energía de los Veintisiete en Luxemburgo. La medida, propuesta en mayo, tiene como objetivo poner fin a los beneficios rusos a través de la venta de gas a Europa, que alimentan la guerra de agresión contra Ucrania y que reclamaban tanto Washington como Kiev. Ahora el Consejo deberá negociar con el Parlamento Europeo para la adopción final de esta iniciativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fisioterapia Pérez
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  5. 5 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras una explosión y un incendio en su vivienda
  6. 6

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  7. 7 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  8. 8

    Lo tradicional no pasa de moda
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10

    Cornago, un lugar que deja huella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027

Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027