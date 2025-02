La UE responderá «con contundencia» en caso de que Trump imponga aranceles

Tan solo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase aranceles comerciales a México, Canadá y China, los líderes europeos han prometido «contundencia» y «una respuesta común» en caso de que Washington aplique aranceles similares a los productos de la Unión Europea ( ... UE). «No hay ganadores en una guerra comercial. Si EE UU empieza esta guerra comercial, quien ría último será China», ha destacado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Varios de los dirigentes de los Veintisiete han respondido de la misma forma a su entrada a la cumbre informal que se celebra este lunes en Bruselas y que tiene como tema principal el gasto europeo en Defensa. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que el bloque «debe hacerse respetar» en caso de que Trump cumpla sus amenazas. «Si nos atacan en temas comerciales, Europa, como una potencia firme tendrá que hacerse respetar y reaccionar», ha destacado.

Y es que este mismo lunes, Trump ha reiterado su intención de imponer gravámenes adicionales al bloque si no importa más automóviles y gas de EE UU, y aumenta su gasto en Defensa. Sin embargo, los líderes europeos piden no dar el brazo a torcer ante el dirigente estadounidense. El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, ha defendido que las tarifas no son buenas para ninguna de las partes y que, si se imponen, Europa «responderá con la misma moneda». La dirigente danesa, Mette Frederiksen también ha prometido «una respuesta robusta y colectiva» si EE UU impone «duras tarifas».