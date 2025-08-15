LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense Trump sube al Air Force One para partir hacia Alaska, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin Reuters

r

Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%

Avanza que las tasas serán más bajas al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional en EE UU y que luego las subirá «considerablemente»

C. Cándido

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:01

Apenas unos días después de que Donald Trump reajustara su plan arancelario mediante acuerdos con sus principales socios comerciales y anunciase una prórroga en las ... negociaciones con China, la ofensiva del presidente de EE UU se centra ahora en el sector de los semiconductores y microchips. «Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente sobre el acero y, diría yo, los chips y semiconductores», declaró ayer el líder estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a su reunión en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  4. 4 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  5. 5

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  6. 6 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  7. 7 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño
  9. 9

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  10. 10

    Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%

Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%