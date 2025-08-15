Apenas unos días después de que Donald Trump reajustara su plan arancelario mediante acuerdos con sus principales socios comerciales y anunciase una prórroga en las ... negociaciones con China, la ofensiva del presidente de EE UU se centra ahora en el sector de los semiconductores y microchips. «Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente sobre el acero y, diría yo, los chips y semiconductores», declaró ayer el líder estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a su reunión en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

En declaraciones recogidas por Reuters, el dirigente republicano afirmó que los gravámenes serán más bajos al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional el país y que luego subirían considerablemente, siguiendo el patrón que también ha esbozado para los aranceles sobre los productos farmacéuticos. No concretó qué tasa aplicará finalmente, pero insinuó que podrían alcanzar el 300%.

«Voy a establecer una tasa que será más baja al principio, lo que les dará la oportunidad de entrar y desarrollarse, y muy alta después de un cierto periodo de tiempo», adelantó.

La importancia de esta industria es vital para la estrategia económica y geopolítica de la Casa Blanca y Trump se muestra convencido de que las empresas optarán por fabricar en EE UU en lugar de enfrentarse a aranceles elevados. El presidente anunció la semana pasada que impondría un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, pero que las empresas que se comprometieran a aumentar la fabricación en este país quedarían exentas. Sus declaraciones se produjeron junto con el anuncio de que Apple invertiría 100. 000 millones de dólares adicionales en su mercado nacional.

En lo que se refiere al acero y al aluminio, Trump no detalló novedades sobre qué porcentaje aplicará. Washington aumentó en febrero las tasas a estos materiales a un 25% fijo, pero en mayo anunció que duplicaría la tasa al 50% para impulsar a los fabricantes nacionales.