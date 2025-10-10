Trump anuncia aranceles del 130% a China a partir del 1 de noviembre

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer unos aranceles suplementarios del 100% sobre China desde el 1 de noviembre a causa de los controles «extraordinariamente ... agresivos» que el gigante asiático pondrá sobre sus exportaciones. Es decir, a partir de esa fecha, China deberá pagar un tributo del 130% por introducir sus productos en suelo americano, ya que hasta ahora ya abonaba un 30%. Además, EE UU impondrá también sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir de esa misma fecha, añadió el magnate en un mensaje en su red Truth Social.

Cuando parecía que la guerra comercial que Donald Trump emprendió contra China en abril había dejado atrás su punto álgido, el líder republicano volvió a sembrar el caos. horas antes ya había adelantado la amenaza. El mandatario aseguró que «ya no hay motivos» para asistir a la reunión que tenía prevista con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, precisamente programada con el objetivo de limar asperezas comerciales.

Este nuevo episodio llega después de que Pekín anunciase el jueves un mayor control a las exportaciones de las denominadas 'tierras raras', materiales químicos críticos que sirven tanto para la fabricación de imanes, vehículos eléctricos y turbinas eólicas, como para la industria de defensa, pantallas electrónicas (como las de móviles y láseres) o el propio desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Este último punto resulta especialmente crítico, ya que las empresas tecnológicas estadounidenses han anunciado inversiones por más de 300.000 millones en este ámbito, por lo que este último movimiento de Pekín ha sentado especialmente mal en Washington. Cabe recordar que China domina alrededor del 80% de la producción global de estos elementos.

En el comunicado, Trump expresó que, debido a este tipo de acciones, el Gobierno chino «se está volviendo muy hostil», indicando que está enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo.

«Otros países se han puesto en contacto con nosotros, indignados por esta gran hostilidad comercial que surgió de la nada», afirmó, añadiendo que durante «los últimos seis meses» la relación entre ambas potencias había sido «muy buena», lo que, a su juicio, hace que esta decisión comercial sea «aún más sorprendente».

Según manifestó, «no se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo». Respecto a las 'tierras raras', cree que el gigante asiático las ha estado acumulando «hasta alcanzar una especie de monopolio, una maniobra bastante siniestra y hostil, como mínimo». En este sentido, elevó el tono y no dudó en advertir de que Estados Unidos también tiene «posiciones de monopolio», mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China. «Simplemente no he optado por usarlas; nunca tuve una razón para hacerlo, ¡hasta ahora!», amenazó.

Las bolsas cierran en rojo

Con un único mensaje y a golpe de clic, el mandatario estadounidense volvió a causar una sacudida en los parqués internacionales. Wall Street abrió la jornada en verde, pero los índices se desplomaron rápidamente tras la nueva amenaza arancelaria de Trump. El Nasdaq, que reúne a las principales empresas tecnológicas, fue la que sufrió el mayor impacto, cayendo cerca de un 2% a media sesión. También cedió el S&P 500, aproximadamente un 1,5%. El Dow Jones fue el que aguantó mejor, con una caída cercana a un 1,2%.

Por su parte, el efecto también se trasladó a las bolsas europeas, que terminaron la sesión a la baja. El Ibex-35 cedió un 0,69% y cerró la semana en 15.476 puntos. Otras plazas que también sufrieron fueron la de Londres, que cayó un 0,86%, la de Fráncfort (1,5%),y Milán, la peor parada con otro 1,74%.