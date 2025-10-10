LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en una foto de archivo. Reuters

Trump anuncia aranceles del 130% a China a partir del 1 de noviembre

Asegura que ya no se reunirá con Xi Jinping después de que Pekín haya elevado el control sobre las exportaciones de 'tierras raras'

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:46

Comenta

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer unos aranceles suplementarios del 100% sobre China desde el 1 de noviembre a causa de los controles «extraordinariamente ... agresivos» que el gigante asiático pondrá sobre sus exportaciones. Es decir, a partir de esa fecha, China deberá pagar un tributo del 130% por introducir sus productos en suelo americano, ya que hasta ahora ya abonaba un 30%. Además, EE UU impondrá también sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir de esa misma fecha, añadió el magnate en un mensaje en su red Truth Social.

