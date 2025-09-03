LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez. Efe

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

Pepe Álvarez anuncia que presentarán un recurso al Constitucional para recurrir la sentencia del Supremo de que los jueces no pueden incrementar la indemnización por despido improcedente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:14

El salario mínimo interprofesional debe subir «claramente por arriba del coste de la vida»; es decir, por muy por encima de la inflación. Esta será ... la exigencia que llevará UGT a la mesa del diálogo social para negociar la nueva subida del SMI para 2026 cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les convoque una vez que la comisión de expertos haya publicado sus recomendaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  4. 4 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  5. 5 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7 La avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas en los PERI pendientes
  8. 8 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación