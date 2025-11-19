LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora doméstica realiza tareas del hogar en una casa particular EFE

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El organismo cambia de criterio y amplía el acceso a estas ayudas con carácter retroactivo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

Nuevo paso importante para la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar y la equiparación de derechos laborales de este colectivo. El Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido que los periodos trabajados antes del 1 de octubre de 2022 -cuando aún no existía la obligación legal de cotizar por desempleo ni al Fondo de Garantía Social (FOGASA)- también computarán para acceder tanto a la prestación contributiva como al paro. Este cambio abre el acceso a esta protección social a muchas trabajadoras que hasta el momento estaban excluidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  4. 4

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  5. 5

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  6. 6 El Brieva, que cerrará a finales de año, sale a la venta por 399.000 euros
  7. 7

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  8. 8 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  9. 9 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  10. 10 ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022