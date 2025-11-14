LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una empleada de hogar, limpiando un cristal. R. C.

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

La Inspección de Trabajo dará un margen de unos días debido a la caída de la web gratuita para prevenir los accidentes laborales domésticos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

La Inspección de Trabajo no comenzará a multar de forma inmediata a las familias que no hayan cumplido con la nueva obligación que entró este ... viernes en vigor: haber realizado la evaluación de riesgos laborales de sus empleadas de hogar y, en caso de necesitarlo, tomar las medidas de prevención y mejora que se requieran para evitar accidentes domésticos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado un margen mayor para adecuarse a la nueva ley impulsada desde su ministerio y ha dado orden a los inspectores de no sancionar en el corto plazo, según confirmaron a este periódico fuentes de su departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  8. 8 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 La voz de quienes han dado vida al Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar