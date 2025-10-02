LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de Adecco Group, Denis Machuel (izq.), junto al presidente de la compañía, Jean-Christophe Deslarzes, durante el encuentro. R. C.

«No serás reemplazado por la inteligencia artificial, sino por los trabajadores que la dominan»

Los dos principales ejecutivos de Adecco lo admiten: «La IA destruirá y creará empleo, nadie sabe en qué cantidad»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:58

El mercado laboral se enfrenta a un horizonte incierto a raíz de la imparable -y decisiva- irrupción de la inteligencia artificial, una herramienta que ya ... está cambiando nuestro presente y seguirá transformando a una velocidad de vértigo nuestro futuro. Inevitablemente, su explosión impactará en los actuales puestos de trabajo y en los venideros, reconfigurando un tablero de juego cuyas fichas deberán moverse para no perder la partida, según admitieron en un coloquio con un grupo de periodistas españoles los dos principales ejecutivos a nivel mundial del Grupo Adecco: su presidente, Jean-Christophe Deslarzes; y su consejero delegado: Denis Machuel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  7. 7

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  8. 8 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «No serás reemplazado por la inteligencia artificial, sino por los trabajadores que la dominan»

«No serás reemplazado por la inteligencia artificial, sino por los trabajadores que la dominan»