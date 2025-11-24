LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este lunes en un acto. E. P.

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

El Gobierno aprobará mañana un reglamento pendiente de la reforma laboral que restringirá a tres el máximo de este tipo de contratos en micropymes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprobará este martes un reglamento pendiente que limitará el número de contratos ... formativos en las empresas con el objetivo último de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en el Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  3. 3

    Diez años de huevos camperos
  4. 4 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  5. 5

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  6. 6

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  7. 7 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  8. 8

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  9. 9

    Con aroma a fútbol histórico
  10. 10

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena