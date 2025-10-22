LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»

Denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:37

Comenta

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que, tal y como ha decidido el comité ejecutivo de la entidad, esta abandonará las negociaciones ... que están llevando a cabo la reforma del despido en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  6. 6 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  9. 9 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  10. 10

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»

Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»