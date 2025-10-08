LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de Correos. EP

El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

La propuesta de Óscar López reduce a dos años el límite para estos contratos, algo que puede dejar sin trabajo de inmediato a más de 150.000 trabajadores

José A. González

José A. González

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Un millón de empleados públicos españoles viven pendientes de Luxemburgo. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este ... jueves sobre si España vulnera la normativa europea al impedir que los interinos se conviertan en fijos mientras el Gobierno sigue sin dar con la solución para reducir una disparatada tasa de temporalidad, a la cabeza de Europa, y se enfrenta a sanciones millonarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  2. 2 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Siete detenidos por explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular, tres de ellos menores, en La Rioja Baja
  5. 5 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  6. 6 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  7. 7

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  8. 8

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  9. 9 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  10. 10

    El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público