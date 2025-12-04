LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Yolanda Díaz, junto al presidente de la CEOE, ANtonio Garamendi (dcha.). Efe

Díaz aparta de nuevo a la CEOE y negociará solo con los sindicatos los permisos por duelo

La patronal denuncia «un nuevo ataque contra los empresarios con un claro objetivo político» y el ministerio les acusa de «jugar a ver si el Gobierno cae»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:15

Momentos de máximo voltaje en las relaciones entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los empresarios en esta recta final de año. La historia se ... repite: el Ministerio de Trabajo aparta ahora a la CEOE de la mesa del diálogo social y negociará ahora solo con los sindicatos la ampliación a diez días de los permisos por fallecimiento y la puesta en marcha de otros dos nuevos para atender a familiares en cuidados paliativos o a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Y lo hace apenas una semana después de que diera por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

