LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Nestlé Reuters

CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores

Llevará el caso a la Audiencia Nacional por considerar que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» la intimidad de la plantilla

C. P. S.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:32

CC OO denunciará a Nestlé España ante la Audiencia Nacional por exceder sus facultades de control, pues considera que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» ... la intimidad de la plantilla, según ha avanzado este viernes el sindicato tras no llegar ambas partes a un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Hasta pronto, baloncesto»
  3. 3

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  4. 4 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»
  5. 5

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  6. 6 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  7. 7

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  8. 8 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  9. 9 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores

CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores