LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren de Renfe y otro de Ouigo en la estación de Atocha. EFE

Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

La red registró 12 millones de viajeros en el segundo trimestre, un 15% más, sobre todo por la incorporación de todos los operadores al corredor Madrid-Andalucía

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:07

La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad coge ritmo. Este mismo martes el Ministerio de Transportes a través de Adif ha desbloqueado ... el proceso al enviar la documentación a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) para que las compañías después realicen observaciones que se esperan a lo largo de 2026 y se publique oficialmente el detalle para quienes quieran optar a circular por los ejes Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. El proceso, que comenzó en 2023, podría prolongarse hasta 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  3. 3

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  6. 6

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  7. 7 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  8. 8

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva