Los precios repuntan al 2,9% en septiembre y empujan al alza la subida de las pensiones La inflación sube dos décimas desde agosto por el encarecimiento de los carburantes, se aleja de la media europea y supera casi en un punto el objetivo del BCE

Edurne Martínez Madrid Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:00 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

La inflación vuelve a repuntar en España y se sitúa en el nivel más alto desde el pasado mes de febrero. El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió dos décimas más en septiembre, hasta situarse en el 2,9%, según el dato adelantado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios de la electricidad suben ligeramente, pero lo que más tiró al alza del dato de septiembre fue el encarecimiento de los carburantes. La inflación vuelve a despuntar tras la estabilización de agosto y julio, después de repuntar ese mes cuatro décimas por el alza de la energía.

Sin embargo, la inflación subyacente, el índice que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, bajó en septiembre una décima hasta el 2,3% interanual, y recupera el nivel que marcó en julio.

De esta forma, España se aleja del entorno seguro del 2% recomendado por el Banco Central Europeo (BCE) y se acerca peligrosamente a una tasa del 3%, nivel que Funcas pronosticaba que se alcanzaría ya en septiembre. Y es que el proceso de desinflación podría verse dificultado por el encarecimiento de las importaciones a Estados Unidos y los ajustes en las cadenas de suministro, sobre todo si la fragmentación comercial continúa escalando.

Además, este repunte empuja al alza la subida de las pensiones, que se decidirá con la inflación media de noviembre de 2024 a noviembre de 2025. También la brecha con la inflación media de la eurozona sigue ensanchándose. El dato de Eurostat de agosto -último disponible- marcó una tasa del 2%, muy por debajo de la española. Alemania registró un 2,1% en agosto, en línea con el objetivo del BCE. Y otras potencias europeas como Francia o Italia se sitúan ya muy por debajo del 2%, en el 0,8% y 1,2% respectivamente.

El dato adelantado aún no da información detallada sobre las subidas en el precio de los alimentos, pero en el mes de agosto lo que más se encareció de nuevo fueron el café y el chocolate, con subidas que rondaron el 20% respecto a sus precios de hace un año. Según los datos desglosados del INE de agosto, los huevos se dispararon un 18% y la carne de vacuno, un 15%. También se alzaron a doble dígito el cacao (12%), la carne de ovino (11%) y las legumbres (10%). Los únicos alimentos que se abarataron respecto a agosto del año pasado fueron el azúcar (-19%) y el aceite de oliva (-44%), pero hay que tener en cuenta que llevaban marcando tasas récord desde hacía meses y estas caídas pueden deberse al 'efecto escalón'.