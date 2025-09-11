LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un consumidor reposta en una gasolinera de Madrid EP

Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%

En el año, el coste medio del diésel se ha rebajado un 1,5% y de la gasolina un 2,6%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:45

El respiro que los precios de los carburantes habían dado al bolsillo de los españoles en las últimas semanas toca a su fin. En plena ... cuesta de septiembre, los precios de los carburantes han roto una racha de cinco semanas consecutivas a la baja y repuntan un 0,2% tanto en el caso del diésel (1,409 euros por litro de media) como en el de la gasolina (1,480 euros por litro), según el último dato semanal que publica el Boletín Petrolero de la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  4. 4

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  7. 7

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  8. 8 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  9. 9

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%

Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%