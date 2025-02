El precio del aceite da un respiro y la subida de los alimentos se mantiene en el 1,8%

Clara Alba Viernes, 14 de febrero 2025, 09:02 Comenta Compartir

El coste de vida sigue subiendo en España en este inicio de 2025, aunuqe a un ritmo más moderado que en los últimos meses. La inflación general se situó en el 2,9% en enero, lo que supone un aumento de una décima respecto a diciembre, pero por debajo del 3% anticipado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte se produce sobre todo por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. La buena noticia viene del lado de los alimentos. Y es que aunque la cesta de la compra sigue subiendo a un ritmo del 1,8%, esa cifra supone mantenerse en los niveles de diciembre y, lo más importante, un punto por debajo de la inflación general.

En la moderación de los últimos dos meses ha tenido mucho que ver el precio del aceite de oliva, que por fin empieza a dar un respiro al bolsillo del consumidor con un descenso que ya suma un 21,9% en el último año, su mayor caída interanual desde julio de 2007. No obstante, esa cifra no es suficiente aún para compensar los últimos años de fuerte repunte no solo en el oro líquido, sino en toda la cesta de la compra, sobre todo en ciertos productos básicos que siguen manteniendo unos precios muy superiores al inicio de la crisis inflacionista.

No hay que olvidar que los alimentos acumulan cuatro años de subidas imparables que en 2023 llegaron a rozar el 16%, cuando lo habitual -antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania- era no sobrepasar el 1%.

En el caso del aceite de oliva, que en enero también experimentó una notable bajada del 7,2% respecto a diciembre de 2024, la subida del precio sigue siendo abrumadora en el acumulado desde 2021, que supera el 116%.

Pese a ello, desde el Ministerio de Economía se muestran satisfechos con la mejor evolución de la inflación, cuya tasa subyacente -que no incluye ni los alimentos frescos ni la energía en su cálculo- también se redujo dos décimas en enero y se situó en el 2,4%. «España sigue manteniendo el mayor crecimiento entre las principales economías de la zona euro, que está siendo compatible con una moderación de los precios y las ganancias de poder adquisitivo de los ciudadanos», apuntan desde la cartera dirigida por Carlos Cuerpo.

En términos generales, el IPC subió un 0,2% entre enero de este año y diciembre de 2024. Se trata del mayor aumento de la tasa mensual en un mes de enero de los últimos 25 años (desde enero del pasado 2000). Tal y como apuntan desde el INE, lo que más subió de precio fue la luz (+11,1%) y la recogida de basura (+5,8%), mientras que el transporte por tren fue lo que más bajó, un 20,6%.

