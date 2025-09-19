LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadanos de compras en Madrid. Reuters

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El INE revisa al alza su estimación, pero recorta en dos décimas, al 2,5%, la de 2023

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:05

La economía española se ha convertido desde hace tiempo en el motor de los países más avanzados. Y el año pasado lo hizo con más ... potencia de lo estimado inicialmente. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado en tres décimas, del 3,2% al 3,5%, su previsión de PIB de 2024, gracias al tirón de la formación bruta de capital (que viene a medir la inversión empresarial en activos fijos) y también al mayor gasto en consumo de los hogares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  5. 5 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  6. 6

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  7. 7

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  8. 8 Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos
  9. 9

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares