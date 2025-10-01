LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Tribunal Supremo EFE

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

Los magistrados reconocen el derecho de la viuda superviviente a cobrar íntegramente la cuantía que antes repartía

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:32

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en el cobro de las pensión de viudedad a medias con ... otras exparejas de su familiar fallecido. A partir de ahora, en caso de que uno de las beneficiarios fallezca, la viuda superviviente podrá cobrar toda la pensión. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer a la que le fue denegada su derecho a cobrar toda la pensión y no solo la mitad que le había sido asignada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  3. 3 La famosa esquina del Guipuzcoano
  4. 4

    Una vocación que crea saga en Logroño
  5. 5

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  6. 6

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  7. 7

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  8. 8

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  9. 9

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer