LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja de jubilados, en un parque. R. C.

«Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»

Fedea hace una enmienda a la totalidad a la reforma de Escrivá y advierte de que el gasto se disparará por encima incluso del 18% del PIB

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:24

Comenta

«Las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización». Es el claro aviso que ... lanza al Gobierno la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en un pormenorizado análisis que realizan sobre el impacto de la reforma de las pensiones y que supone una enmienda a la totalidad de las medidas diseñadas por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escriva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  4. 4 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  7. 7 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  8. 8 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan
  9. 9

    Ni solo bar ni solo restaurante
  10. 10 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»

«Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»