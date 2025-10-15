LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una pareja de jubilados, paseando. R. C:

Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

El Gobierno plantea eximirles de acreditar ser matrimonio o pareja de hecho si demuestran un mínimo de dos años juntos mediante el certificado de empadronamiento

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:18

Comenta

No habrá que pasar por el altar, ni por el ayuntamiento o notario, ni por ningún registro público para tener derecho a la pensión de ... viudedad de tu pareja. El requisito que se exigirá, si sale adelante la norma que prepara el Gobierno, es tener al menos un hijo en común y demostrar un mínimo de dos años de convivencia -en el periodo inmediatamente anterior al fallecimiento- mediante un simple certificado de empadronamiento. Así se recoge en el borrador de real decreto ley que presentó el pasado lunes el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales y al que ha tenido acceso este periódico.

