LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Sánchez

El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones de euros

La pensión media de jubilación alcanza los 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que hace un año

EP

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:08

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 13.638 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,1% más que en igual mes de 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de septiembre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.969 millones de euros, un 6% más que en septiembre de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.197 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.256,5 millones (+10,3%); a la de orfandad se destinaron 178,6 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,3%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.379.303 pensiones, casi un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,5% más que en septiembre del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.313,97 euros mensuales en septiembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  9. 9

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  10. 10 Los Reyes y la princesa Leonor visitan Viana este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones de euros

El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones de euros