LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jubilados sentados en un banco. O. Chamorro

Fedea plantea un sistema de pensiones alternativo que reduciría el gasto hasta un 40%

El nuevo modelo de cuentas nocionales a 20 años se aplicaría para los nacidos a partir de 1971 y la jubilación sería un 12% más baja, según la propuesta del centro de estudios

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:44

Comenta

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los temas más debatidos de los últimos años y la Fundación de Estudios de Economía ... Aplicada (Fedea) ha hecho una nueva propuesta: transitar «suavemente» del actual sistema de reparto a uno de cuentas nocionales en un plazo de 20 años para dar un giro al desequilibrio que sufre el actual sistema de reparto. Este nuevo sistema reduciría el gasto en pensiones hasta un 40% a largo plazo y aseguraría una mayor proporcionalidad entre las aportaciones y las prestaciones, indica el texto del gabinete de estudios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fedea plantea un sistema de pensiones alternativo que reduciría el gasto hasta un 40%

Fedea plantea un sistema de pensiones alternativo que reduciría el gasto hasta un 40%