Un bombero forestal, extinguiendo un incendio en León este verano. E. P.

Los bomberos forestales ya pueden jubilarse a partir incluso de los 59 años

El Gobierno aprueba un real decreto que aplica a este colectivo los mismos coeficientes reductores que al resto de cuerpos de bomberos nacionales

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:13

El Gobierno salda una vieja deuda con los bomberos forestales, uno de los colectivos que ha estado luchando este verano contra la oleada de incendios, ... y a partir de ahora podrán jubilarse, en el mejor de los casos, a partir de los 59 años sin ningún tipo de recorte en su pensión, tal y como pueden hacer desde el año 2008 el resto de bomberos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que reconoce coeficientes reductores de la edad de jubilación a los bomberos forestales como consecuencia de la naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre del trabajo realizado. Con esta medida, que parte de la Ley de Bomberos Forestales, aprobado por la Cortes Generales en 2024, se equiparan y homogenizan sus funciones y condiciones a nivel nacional.

