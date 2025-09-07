LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor llena el depósito de su coche. R. C.

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

Se trata del séptimo alza desde abril con el objetivo de recuperar cuota de mercado ante las presiones de Trump aunque sea a costa de precios más bajos

C. P. S.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:00

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  2. 2

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  3. 3 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  8. 8

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  9. 9 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  10. 10

    Cocina de producto con nombre propio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo