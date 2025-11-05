LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los CEO de Deutsche Telekom y Nvidia presentan un plan para un centro de datos conjunto en Alemania. Reuters

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

Las Bolsas afrontan con cautela las elevadas valoraciones del sector, que se enfrenta a la urgencia de grandes inversiones que podrían afectar a su rentabilidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El fantasma de la burbuja tecnológica sobrevuela los mercados financieros globales. El debate sobre su posible estallido lleva meses sobre la mesa de operaciones no ... solo de Wall Street, sino de todos los parqués mundiales, con los analistas muy divididos en torno a las valoraciones alcanzadas por los gigantes del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  3. 3

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  4. 4 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  5. 5 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  6. 6 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  7. 7 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  8. 8 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  9. 9 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  10. 10

    Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados