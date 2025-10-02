LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pantallas de negociación de la Bolsa de Madrid. R. C.

Las familias se pierden el 'boom' de la Bolsa al reducir su inversión a mínimos de tres décadas

El Estado, por contra, eleva su peso en el parqué nacional a máximos de 27 años tras la irrupción del Gobierno en empresas estratégicas

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:56

Depósitos de baja rentabilidad, cuentas corrientes y, como mucho, inmuebles y algún fondo de inversión vinculado a la hipoteca. Las familias españolas se están perdiendo ... una oportunidad casi única para incrementar sus ahorros financieros por su perfil marcadamente conservador. En un momento en el que la Bolsa española se ha consolidado como la mejor de Europa, la apuesta de los hogares en las empresas cotizadas se ha desplomado a mínimos de tres décadas.

